PARISI 8 - Il più attivo fin dai primi minuti. Vuole incidere e ci prova da tutte le posizioni. Alla fine viene premiato, con il gol (di destro!) che sblocca il match. Costante pericolo per la Cremonese, sfiora anche la doppietta. Giocatore in questo momento fondamentale per la Fiorentina.
VIOLA NEWS partite pagelle viola Pagelle VN – Parisi e Dodò show, Piccoli e Gud finalmente decisivi
partite
Pagelle VN – Parisi e Dodò show, Piccoli e Gud finalmente decisivi
Finalmente la Fiorentina risponde presente! Bene tutti: Gosens versione assistman, Mandragora con furore, Fagioli canta e porta la croce
DODO 8 - Funziona l'intesa con Parisi. E dopo un primo tempo ordinato, si inventa un gol fenomenale con 50 metri palla al piede e suolata per mandare portiere e difensore al bar. Ha fiato per sgasare fino al 90'. Serata da ricordare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA