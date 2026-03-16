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Pagelle VN – Parisi e Dodò show, Piccoli e Gud finalmente decisivi

Finalmente la Fiorentina risponde presente! Bene tutti: Gosens versione assistman, Mandragora con furore, Fagioli canta e porta la croce
Simone Bargellini Vice direttore 

voti Fiorentina

PARISI 8 - Il più attivo fin dai primi minuti. Vuole incidere e ci prova da tutte le posizioni. Alla fine viene premiato, con il gol (di destro!) che sblocca il match. Costante pericolo per la Cremonese, sfiora anche la doppietta. Giocatore in questo momento fondamentale per la Fiorentina.

DODO 8 - Funziona l'intesa con Parisi. E dopo un primo tempo ordinato, si inventa un gol fenomenale con 50 metri palla al piede e suolata per mandare portiere e difensore al bar. Ha fiato per sgasare fino al 90'. Serata da ricordare.

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