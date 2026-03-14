Vanoli ha ritrovato i gol di Gudmundsson, un solo centro nel 2026, a secco dal 7 gennaio con la Lazio. L'islandese ha trasformato il rigore del vantaggio con incredibile freddezza, spiazzando il portiere.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Vanoli ha ritrovato Gudmundsson. Buone risposte da Ranieri e Parisi”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Vanoli ha ritrovato Gudmundsson. Buone risposte da Ranieri e Parisi”
La Fiorentina ha bisogno di Albert Gudmundsson
Penalty procurato da Dodo, pure lui subentrato come Gud, e decisivo per completare la rimonta. Risposte positive anche da Ranieri, che in Europa ha ritrovato la fascia e ormai anche la titolarità, ma soprattutto da Parisi, rinato a nuova vita da esterno alto, dove può giocare indifferentemente a destra o a sinistra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA