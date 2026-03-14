Repubblica: “La Conference ha fatto svoltare la Fiorentina verso Cremona”

In mezzo a una settimana di passione, sospesa tra l’opaco pareggio con il Parma e lo spareggio contro la Cremonese che genera molta paura in città, i viola - si legge - hanno ritrovato parte delle proprie certezze e mentalmente, vincendo in rimonta una partita che si era messa male, hanno svoltato in vista dello scontro salvezza di lunedì. Arrivandoci non con ulteriori pressioni ma con l’animo leggermente più libero. Il merito del successo va soprattutto a Vanoli. Che pur ribadendo alla vigilia la priorità al campionato ha saputo trasferire la mentalità giusta per non lasciare nulla al caso e trasformare un apparente fastidio, come la partita di coppa, in una piacevole opportunità.

Il turn over ragionato, la scelta di tanti big o dall’inizio o a gara in corso per una volta non ha snaturato il suo gruppo ma lo ha messo nelle condizioni naturali di esprimersi. Sarebbe stato facile inserire tanti primavera e rivoluzionare davvero la squadra, con il rischio di esporre i ragazzi a una potenziale figuraccia, è stato invece più saggio, da parte del tecnico, offrire minutaggio a chi aveva giocato meno, non risparmiando però minuti ai vari Dodo, Mandragora, Gudmundsson, Ranieri, Gosens e anche Fagioli. Il risultato, oltre il 2-1, è stata la più giusta ricompensa.