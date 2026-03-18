Nella valigia ci sono tre punti in più in campionato e parecchi sorrisi perché la Fiorentina ha già voltato pagina e oggi subito dopo pranzo si imbarca sul volo diretto in Polonia per resettarsi sulla Conference League.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Tante risate e quel gesto di Gud. Il clima nello spogliatoio è cambiato”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Tante risate e quel gesto di Gud. Il clima nello spogliatoio è cambiato”
Così è cambiato il clima nello spogliatoio viola
Lo fa con due risultati su tre a disposizione e il morale alto, dopo il poker di Cremona. Anche nello spogliatoio il clima è cambiato ed è tempo di scherzi e risate. Uno su tutti: Gudmundsson ha "taggato" il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti sotto il post di Dodoche su Instagram celebrava il suo gol di lunedì sera.
La convocazione non è arrivata per il terzino destro, ma rimangono il gesto di amicizia e soprattutto segnali di tranquillità impensabili fino a poco tempo fa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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