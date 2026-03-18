Nazione esalta Vanoli: “Le cinque mosse della rivoluzione del Vanolismo”

Il cosiddetto “Vanolismo” si traduce in una serie di scelte tattiche e trasformazioni individuali che hanno profondamente cambiato l’identità della Fiorentina rispetto alla gestione precedente. L’allenatore ha introdotto cinque mosse chiave, intervenendo sia sulla disposizione in campo sia sui ruoli dei singoli, costruendo una squadra più dinamica e coerente con la sua idea di gioco. Questi accorgimenti sono diventati fondamentali per spiegare il distacco dalla Fiorentina di Pioli e la nascita di una nuova fisionomia tecnica.