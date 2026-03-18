Il cosiddetto “Vanolismo” si traduce in una serie di scelte tattiche e trasformazioni individuali che hanno profondamente cambiato l’identità della Fiorentina rispetto alla gestione precedente. L’allenatore ha introdotto cinque mosse chiave, intervenendo sia sulla disposizione in campo sia sui ruoli dei singoli, costruendo una squadra più dinamica e coerente con la sua idea di gioco. Questi accorgimenti sono diventati fondamentali per spiegare il distacco dalla Fiorentina di Pioli e la nascita di una nuova fisionomia tecnica.
La Nazione
Nazione esalta Vanoli: “Le cinque mosse della rivoluzione del Vanolismo”
Tra le decisioni più significative spicca lo spostamento di Fagioli in cabina di regia, scelta che ne valorizza visione e creatività, segnando una rottura netta con il passato. Importante anche la gestione di Ranieri, privato della fascia ma capace di reagire con maturità migliorando il rendimento. Sul piano offensivo, Gudmundsson viene reinventato come esterno libero di inventare e puntare l’uomo, mentre Gosens viene arretrato per gestire meglio energie e limiti fisici, trovando così maggiore continuità.
Infine, emblematica è la trasformazione di Parisi, convertito in ala offensiva pura, anche a piede invertito, grazie a un rapporto di fiducia con l’allenatore. Questa evoluzione lo rende più incisivo in fase offensiva, tra accelerazioni, contropiedi e ricerca del gol. Nel complesso, queste scelte mostrano un approccio moderno e coraggioso, capace di esaltare le caratteristiche dei giocatori e ridefinire in modo deciso l’identità della squadra. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA