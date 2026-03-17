Capuano esalta Parisi: “Può fare il Robben. Convinto che arriverà in Nazionale”

Il commento su Parisi, Vanoli e la stagione della Fiorentina: parla Ezio Capuano a Radio Bruno

Matteo Torniai Redattore 17 marzo - 19:02

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ezio Capuano ha analizzato il momento della Fiorentina soffermandosi in particolare sull’esplosione di Fabiano Parisi, allenato da Capuano in più giovane età, sempre più protagonista nelle ultime settimane.

L’allenatore non ha dubbi sul valore del giocatore viola, che a suo avviso sta vivendo un momento straordinario: «Gliel’ho sempre detto: non mollare di un centimetro, perché ogni allenatore ti vede in modo diverso. Il tempo gli ha dato ragione e oggi Parisi è già alla terza volta da migliore in campo. In questo momento sta giocando meglio di tutti».

Capuano si spinge oltre, tracciando un paragone ambizioso: «È un giocatore che può fare anche il ruolo di Arjen Robben. Da destra a sinistra, ha rapidità e una grande forza iniziale». Una qualità, quest’ultima, che secondo il tecnico è determinante: «Quando stoppa il pallone e parte, è devastante. Nell’uno contro uno salta l’uomo con facilità».

Il tema del ruolo resta aperto, ma per Capuano la risposta è chiara: Parisi è un giocatore moderno e completo. «È un giocatore di gamba, ha motore, ama stare largo e avere la linea vicino. Ma può fare tutto: terzino, quinto, mezzala, esterno offensivo. Sta dimostrando una duttilità rara». E sul futuro si sbilancia: «Penso che sarà uno dei prossimi tesoretti della Fiorentina. Sono convinto che arriverà anche in Nazionale».

Spazio poi anche al lavoro dell’allenatore viola Paolo Vanoli, elogiato per aver risollevato una situazione complicata: «Ha ereditato una squadra che aveva perso certezze e il peso di un allenatore importante come Stefano Pioli. Non era facile, ma pian piano è venuto a capo di tutto. Oggi merita applausi».

Capuano difende anche il valore della Conference League, vista non come un ostacolo ma come un’opportunità: «La Fiorentina deve puntarci. Adesso che ha vinto una partita fondamentale, deve andare avanti e provarci fino in fondo».

Infine, un passaggio su Albert Gudmundsson, giocatore dalle grandi qualità ma ancora discontinuo: «Ha colpi importanti, è un buon giocatore. Il problema è la continuità: alterna prestazioni da 7 a prestazioni da 5. Se trova equilibrio, può diventare davvero importante».

In chiusura, la previsione: «La Fiorentina si salva e può arrivare fino in fondo anche in Conference».