Con 22 punti realizzati nelle ultime 14 partite di campionato, il ritmo viola è cambiato e la Fiorentina arriva all'appuntamento di Conference con una maggiore tranquillità. Il percorso per salvarsi è ancora lungo e da questo punto di vista al Viola Park si respira piena consapevolezza, senza abbassare la guardia.
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VIOLA NEWS news viola stampa Salvezza Fiorentina, Gazzetta: “Ecco il clima al VP. Consapevolezza, ma non solo”
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Salvezza Fiorentina, Gazzetta: “Ecco il clima al VP. Consapevolezza, ma non solo”
Il clima al Viola Park
Serve tanto equilibrio soprattutto adesso, però i numeri della rincorsa parlano di 10 punti nelle ultime 5 giornate grazie alle vittorie su Como, Pisa, Cremonese e il pareggio con il Parma. C'è stato lo scivolone di Udine, ma per il resto la squadra di Paolo Vanoli è in netta crescita.
Nel 2026 sono stati conquistati 19 punti e da quando c'è stato il cambio in panchina sono stati recuperati 14 punti alla Cremonese, 12 al Pisa, 11 al Verona e 6 al Lecce. Un balzo in avanti che permette di concentrarsi sulla Coppa con minori allarmismi, anche se chiaramente la priorità va sempre al campionato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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