Fiorentina su un talento brasiliano di 16 anni; ma non è l’unica.

Alcune grandi squadre europee stanno monitorando un giovane talento brasiliano, tra le quali anche la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Lance, il 16enne Gustavo Zabarelli - che lo scorso Luglio ha firmato col San Paolo il suo primo contratto da professionista - sarebbe attenzionato da tempo dal Barcellona.
Sul giovane attaccante con passaporto italiano, però, non c'è soltanto il club catalano: tra le società interessate figurano anche i viola, l'Atalanta e l'Inter.
