Fiorentina su un talento brasiliano di 16 anni; ma non è l’unica.

Scopri chi è l'attaccante 16 enne che sta facendo parlare di lui.
Alcune grandi squadre europee stanno monitorando un giovane talento brasiliano, tra le quali anche la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Lance, il 16enne Gustavo Zabarelli - che lo scorso Luglio ha firmato col San Paolo il suo primo contratto da professionista - sarebbe attenzionato da tempo dal Barcellona.

Sul giovane attaccante con passaporto italiano, però, non c'è soltanto il club catalano: tra le società interessate figurano anche i viola, l'Atalanta e l'Inter. 

