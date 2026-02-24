Viola News
D’Aversa torna in A: doveva allenare la Fiorentina, poi il dietrofront

Il retroscena di mercato
Redazione VN

Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore del Torino. L'ex Empoli si è presentato questa mattina e ha preso il posto dell'esonerato Baroni. Il tecnico nato a Stoccarda però, è stato vicinissimo alla Fiorentina nel mese di novembre dopo l'esonero di Stefano Pioli.

Infatti, Roberto Goretti considerava D'Aversa la prima scelta per la panchina viola, tano da raggiungere subito un accordo sul contratto e sul suo passaggio al Viola Park. Sembrava tutta apparecchiato per un suo passaggio alla Fiorentina, finché l'accordo non saltò all'ultimo minuto. 

Forte la virata della dirigenza viola, orfana di Pradè, su Paolo Vanoli. L'ex tecnico del Torino è stato considerato più pronto per prendere in mano una squadra sull'orlo del baratro.

