Roma, il riscatto di Ghilardi è cosa fatta. Quanto incasserà la Fiorentina?

Daniele Ghilardi dopo un inizio faticoso alla Roma, sta trovando sempre più spazio. Il centrale ex Verona si sta facendo notare per l'ottimo mix tra fisicità e tecnica. I giallorossi lo riscatteranno, come riporta il Corriere dello Sport. Il riscatto scattava al primo ottenuto nel mese di febbraio (la Roma ha battuto il Cagliari). La Roma si appresta quindi a versare 8 milioni nelle casse del Verona.