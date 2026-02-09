Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato dell'arrivo del difensore a Firenze, della sua condizione fisica ma non solo. Ecco le sue parole a TMW:
Rugani, l’agente: “Quando rientra. Lista UEFA? Perché non è stata un’esclusione”
No, non è stata una trattativa last minute. La Fiorentina ci ha chiamato i primi di gennaio per sapere come stesse Rugani e quali erano le condizioni per una cessione. Il tutto è iniziato almeno 2 settimane prima dell'arrivo del ragazzo a Firenze, abbiamo solo discusso la formula giusta per il trasferimento. Paratici? Ormai tutti sapevano del suo arrivo a Febbraio, tornare a lavorare con lui è stato un fattore decisivo per il suo arrivo alla Fiorentina. L'infortunio? Rugani è arrivato a Firenze quando era già sulla via del recupero, tutti lo sapevano che rientrava da un infortunio. In questi casi meglio non forzare, sennò si rischia solo di peggiorare la situazione. Si è allenato anche domenica e questa settimana tornerà con il gruppo, i medici parlavano di metà febbraio e i tempi sono stati rispettati.
Esclusione dalla lista UEFA? Noi alla Coppa non ci pensavamo minimamente. Rugani è venuto a Firenze per salvare la Fiorentina, non è stata un'esclusione. Il club ha fatto la sua scelta conscio del fatto di avere un giocatore in più utile per il campionato. Noi pensiamo solo alla salvezza, poi capiremo se ci saranno le basi per un possibile futuro insieme.
