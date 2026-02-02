Nedeljkovic: perché è saltato? La cronistoria della sua giornata

La Fiorentina ha tentato fino all'ultimo di mettere a disposizione di Paolo Vanoli un nuovo terzino destro. Il profilo scelto dalla società viola era quello di Kosta Nedeljkovic. Terzino dell'Aston Villa, in prestito al Lipsia. La trattativa aveva subito un'accelerata nel pomeriggio. Il ragazzo aveva dato il proprio benestare, così come il Lipsia, almeno in un primo momento. In realtà a pochi minuti dalla fine, i tedeschi non avrebbero firmato i documenti necessari, e l'affare è naufragato. Nell'ipotetico contratto era presente anche una clausola relativa al minutaggio, come riportato da SkySportDE.