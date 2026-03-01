Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro di Harry Maguire, difensore centrale in scadenza con il Manchester United il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da TeamTalk, anche la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per il nazionale inglese, finito nel mirino di diversi club europei.
calciomercato
Fiorentina in corsa per Maguire: concorrenza, contratto e preferenze
Sul giocatore ci sarebbero infatti pure Napoli, Inter e Milan, con questi ultimi che avrebbero già avviato contatti preliminari. Una concorrenza ampia che rende la corsa tutt’altro che semplice.
Al momento, però, la pista più concreta sembrerebbe portare al West Ham United, indicato come il club in pole per assicurarsi Maguire a parametro zero. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi continuità: dall’entourage del difensore filtrano segnali positivi su un possibile rinnovo con i Red Devils, seppur a cifre inferiori rispetto all’attuale contratto.
La priorità del giocatore resterebbe infatti quella di rimanere a Manchester. Per la Fiorentina e le altre italiane, dunque, si tratta di restare alla finestra: l’interesse c’è, ma la partita è ancora lunga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA