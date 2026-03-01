Fiorentina in corsa per Maguire: concorrenza, contratto e preferenze

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro di Harry Maguire , difensore centrale in scadenza con il Manchester United il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da TeamTalk, anche la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per il nazionale inglese , finito nel mirino di diversi club europei.

Sul giocatore ci sarebbero infatti pure Napoli, Inter e Milan, con questi ultimi che avrebbero già avviato contatti preliminari. Una concorrenza ampia che rende la corsa tutt’altro che semplice.