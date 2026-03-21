Ferrara scrive: “Vanoli non dimenticherà questa seconda esperienza viola”

Attraverso le colonne de La Nazione, Benedetto Ferrara parla di Vanoli: l'allenatore, alla sua seconda esperienza fiorentina, è ora chiamato a salvare una squadra in difficoltà e ha accettato la sfida provando a rigenerare un gruppo in gran difficoltà. Si è dovuto caricare sulle spalle segnali da allarme rosso, dimissioni di dirigenti, problemi su problemi. E tanti errori li ha fatti anche lui, vedi la formazione con l'Udinese.