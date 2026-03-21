Attraverso le colonne de La Nazione, Benedetto Ferrara parla di Vanoli: l'allenatore, alla sua seconda esperienza fiorentina, è ora chiamato a salvare una squadra in difficoltà e ha accettato la sfida provando a rigenerare un gruppo in gran difficoltà. Si è dovuto caricare sulle spalle segnali da allarme rosso, dimissioni di dirigenti, problemi su problemi. E tanti errori li ha fatti anche lui, vedi la formazione con l'Udinese.
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara scrive: “Vanoli non dimenticherà questa seconda esperienza viola”
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Ferrara scrive: “Vanoli non dimenticherà questa seconda esperienza viola”
Benedetto Ferrara oggi su La Nazione parla di Vanoli e della sua seconda esperienza alla Fiorentina. Eccone un estratto.
La firma di Vanoli—
Serviva la famosa scintilla, ma il suo gruppo continuava a sembrare una bella auto con la batteria scarica. In più Vanoli faceva i conti con l’impossibilità di cambiare strada dal punto di vista tattico. Ma come è possibile non avere in rosa nemmeno un esterno offensivo? Quanta tequila si erano scolati prima di tirar giù un’idea di squadra? Beh, qualche medaglia sul petto l’allenatore se la potrebbe pure attaccare. Parisi esterno alto a destra. Idea geniale, a cui il ragazzo ha risposto alla grande arrivando ad essere ciò che non era mai stato a Firenze: un giocatore imprescindibile. E poi? Poi Vanoli è riuscito a trasformare Fagioli nel regista che mancava. [...] La Fiorentina non è ancora salva, eppure dopo la Coppa e la vittoria di Cremona tutti hanno la sensazione che l’aria sia cambiata. C’è un finale tutto da scrivere e la corsa continua. Insomma, se la Fiorentina sboccia come un fiore a primavera sarà soprattutto merito di Paolo Vanoli, che non sarà un brand scintillante ma solo un buon tecnico che sta dando l’anima per la Fiorentina.
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