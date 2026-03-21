Polverosi avverte: “Fiorentina, ok le tre vittorie ma adesso molta calma”

Era già successo che la Fiorentina vincesse tre partite di fila in questa stagione, esattamente a febbraio contro Como, Jagiellonia e Pisa. Ma i problemi non erano tutti risolti, anzi. Da allora sono arrivati il pesante rovescio al ritorno con i polacchi e la pessima prestazione di Udine. E allora, dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ammonisce: "Calma, molta calma, a tutto l’ambiente viola".