Era già successo che la Fiorentina vincesse tre partite di fila in questa stagione, esattamente a febbraio contro Como, Jagiellonia e Pisa. Ma i problemi non erano tutti risolti, anzi. Da allora sono arrivati il pesante rovescio al ritorno con i polacchi e la pessima prestazione di Udine. E allora, dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ammonisce: "Calma, molta calma, a tutto l’ambiente viola".
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VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi avverte: “Fiorentina, ok le tre vittorie ma adesso molta calma”
Corriere dello Sport
Polverosi avverte: “Fiorentina, ok le tre vittorie ma adesso molta calma”
La Fiorentina ha vinto tre partite di fila, come un mese fa: ma adesso serve mantenere ancora di più la calma per evitare contraccolpi.
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Certo, serve ritrovare un po' di morale, ma poi c'è la realtà: "La Fiorentina, pur avendo raggiunto per la prima volta il quint’ultimo posto mettendosi alle spalle Lecce, Cremonese, Pisa e Verona, non può e non deve sentirsi sicura della salvezza, che non è proprio dietro l’angolo". Domani c'è l'Inter, poi la trasferta a Verona. I viola oggi stanno meglio di un mese fa e non vuole perdersi ancora: quindi la parola d'ordine resta "calma".
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