Non c'è alcun "caso" Kean. Tutto rientrato, se mai ci fosse stato bisogno, sia per bocca del tecnico Vanoli che per il calciatore. Il siparietto con polemica post sostituzione contro il Rakow non è passato inosservato, ma la scelta dell'allenatore di chiudere subito ogni tipo di polemica è stata importante, così come il chiarimento che ci sarà stato senza dubbio negli spogliatoi. Un confronto che La Nazione definisce franco e costruttivo.
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La Nazione
Kean, nessun “caso”. Nazione: “Confronto franco e costruttivo con Vanoli”
Non c'è nessun "caso" Kean. L'attaccante e il tecnico Vanoli hanno subito messo fine allo screzio in Europa con un confronto.
Tocca a te—
Contro l'Inter Kean giocherà e anche domani potrebbe esserci la staffetta fra le novità. Possibili sei cambi nell'undici iniziale: De Gea, Pongracic, Gosens, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson.
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