Adani: “De Zerbi a Firenze? È dura. Tra i migliori c’è anche Thiago Motta”

L'intervista di Lele Adani a La Repubblica in vista di Fiorentina-Inter

Redazione VN 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 08:15)

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, Lele Adani analizza il momento della Fiorentina in un’intervista a La Repubblica. L’ex difensore viola si aspetta una squadra più consapevole: “Mi piacerebbe vedere una Fiorentina completa che faccia la partita galvanizzata dagli ultimi risultati, che rispetti l’avversario ma che tiri fuori orgoglio e coraggio”.

Secondo Adani la stagione dei viola è stata segnata da un avvio complicato: “Questa è una squadra che non ha mai cominciato la stagione. Si è portata dietro per mesi un non inizio e quando ti trovi in una situazione che non ti aspetti diventa difficile ritrovare unità”. Una squadra, spiega, spesso “sfilacciata”, incapace di attaccare e difendere con equilibrio.

L’ex calciatore riconosce però il lavoro di Paolo Vanoli, arrivato in una fase delicata del campionato: “Ha fatto un lavoro consono all’obiettivo. Ho apprezzato soprattutto l’aspetto mentale e fisico: quando lotti per la salvezza servono gamba, determinazione e grinta”.

Nonostante la vittoria di Cremona abbia dato “il respiro che serviva”, Adani invita a non abbassare la guardia: la permanenza in Serie A resta la priorità. Anche la Conference League, con la sfida al Crystal Palace, va vissuta con equilibrio: “L'obiettivo primario è la permanenza in Serie A. Poi ai quarti col Palace si può passare in poche settimane dall’esaltazione alla depressione. vivrei la coppa come un piccolo scalino da percorrere. Adesso tutto deve essere messo però in funzione della salvezza. Oggi per la Fiorentina è un vivere o morire”.

Guardando al futuro, Adani si aspetta molto dal lavoro dirigenziale di Fabio Paratici: “Mi aspetto quattro o cinque titolari in tutti i reparti. Servono giocatori con coraggio, ritmo e umiltà per una Fiorentina moderna”.

L'ex difensore viola si sofferma anche su Firenze: "Firenze per me è unica e inimitabile, ora come allora. È un posto dove chi ci ha vissuto sente delle vibrazioni irripetibili. Firenze è un esercizio dell'uomo alla vita».

L'allenatore — L'ex difensore, in vista della partita ha rilasciato un'intervista anche al Corriere Fiorentino in cui si è soffermato anche sul futuro della panchina viola e sul nome di Roberto De Zerbi: "Sarei felice se scegliesse la strada viola, ma penso sia dura. I più bravi sono lui, Maresca, Xavi e Thiago Motta. Thiago è un altro a cui non è stato dato tempo, ma è un visionario"