Il vento attorno alla Fiorentina adesso sembra cambiato davvero. Le vittorie su Cremonese e Rakow hanno riportato il sereno in tutto l'ambiente, tanto che La Nazione si chiede: è lecito fidarsi? Aver superato gli ottavi in Europa e staccato la zona rossa ha riportato un sorriso importante, tanto che viene voglia anche di provare ad arrivare in fondo alla Conference. E anche con il Crystal Palace si può fare, a patto che i viola siano concentrati davvero su quel doppio confronto magari con più tranquillità in campionato.
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Fiorentina, 6 gare in 22 giorni, Nazione: “Il doppio fronte è possibile”
La Fiorentina è attesa da ben sei gare in ventidue giorni. Andare avanti sul doppio fronte campionato-Conference è possibile.
Il doppio fronte è possibile—
La priorità resta naturalmente il mantenimento della Serie A, a partire dalla voglia di provare l'impresa contro l'Inter, poi la sosta. Restano 6 partite in 22 giorni (Europa compresa) in un mese di aprile che si preannuncia clou per tutta la stagione. E si attendono conferme.
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