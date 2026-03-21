Conference, Fiorentina-Crystal Palace: un quarto che sa di finale

Fin dai sorteggi estivi il club inglese era considerato, insieme allo Strasburgo , uno degli avversari più temibili del torneo. La sfida rappresenterà anche un banco di prova per confrontare il livello dei due movimenti calcistici e avrà un peso nel ranking tra Italia e Inghilterra.

Come la Fiorentina, anche il Crystal Palace sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. In Premier League gli Eagles occupano il quattordicesimo posto, lontani sia dalla zona retrocessione sia dalle posizioni europee. Anche il percorso in Conference è stato altalenante: dopo aver superato il Fredrikstad ai play-off estivi, gli inglesi hanno chiuso il girone unico al decimo posto con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.