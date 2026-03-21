Fiorentina-Inter, spazio ai migliori. Corsport: “Dubbi Fortini e Bastoni”

Archiviata la Conference, Vanoli inizia a fare la conta per i disponibili contro l'Inter, visto che oggi sarà già tempo di rifinitura al Viola Park. Con i nerazzurri giocherà una squadra diversa rispetto a quella vista in Europa, ma ormai il doppio fronte è cosa nota in seno alla società. Secondo il Corriere dello Sport l'unico dubbio è Fortini, ma non si prescinderà da Dodo, Ranieri, Fagioli, Parisi e Kean, mentre De Gea tornerà in porta, Pongracic e Gosens nei soliti ruoli e Mandragora-Brescianini in coppia in mezzo. Gudumundsson dovrebbe accomodarsi sulla trequarti.