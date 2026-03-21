Archiviata la Conference, Vanoli inizia a fare la conta per i disponibili contro l'Inter, visto che oggi sarà già tempo di rifinitura al Viola Park. Con i nerazzurri giocherà una squadra diversa rispetto a quella vista in Europa, ma ormai il doppio fronte è cosa nota in seno alla società. Secondo il Corriere dello Sport l'unico dubbio è Fortini, ma non si prescinderà da Dodo, Ranieri, Fagioli, Parisi e Kean, mentre De Gea tornerà in porta, Pongracic e Gosens nei soliti ruoli e Mandragora-Brescianini in coppia in mezzo. Gudumundsson dovrebbe accomodarsi sulla trequarti.
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina-Inter, spazio ai migliori. Corsport: “Dubbi Fortini e Bastoni”
Corriere dello Sport
Fiorentina-Inter, spazio ai migliori. Corsport: “Dubbi Fortini e Bastoni”
Verso Fiorentina-Inter Vanoli darà spazio ai migliori con il solo dubbio Fortini. Per Chivu c'è il nodo Bastoni, Lautaro non giocherà.
Dubbio Bastoni, Lautaro parte—
Dall'altra parte, resta il dubbio Bastoni: ha ancora dolore alla tibia post-derby e oggi si capirà se partirà o meno con la squadra. Se non ce la farà toccherà a Carlos Augusto. Partirà con i compagni anche Lautaro Martinez: l'attaccante non può ancora giocare, ma starà accanto alla squadra e potrebbe rientrare con la Roma dopo la sosta. Possibile anche un avvicendamento in difesa: se rifiaterà Bisseck, dentro Acerbi o De Vrij.
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