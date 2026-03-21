Kean sfida Pio, CorFio: “Presente e futuro azzurro, il CT prenderà nota”

Fiorentina-Inter è anche Moise Kean contro Pio Esposito, ovvero presente e futuro del nostro calcio. Li definisce così il Corriere Fiorentino oggi in edicola, spiegando quanto siano "merce rara" gli attaccanti anche in ottica Nazionale. Il primo ha garantito a Gattuso che sarebbe stato pronto per lo spareggio e infatti figura fra i convocati insieme a Retegui e a quel Pio Esposito che oggi è il radioso futuro. Un giorno magari faranno coppia fissa in azzurro, ma domani saranno avversari.