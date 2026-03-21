Fiorentina-Inter è anche Moise Kean contro Pio Esposito, ovvero presente e futuro del nostro calcio. Li definisce così il Corriere Fiorentino oggi in edicola, spiegando quanto siano "merce rara" gli attaccanti anche in ottica Nazionale. Il primo ha garantito a Gattuso che sarebbe stato pronto per lo spareggio e infatti figura fra i convocati insieme a Retegui e a quel Pio Esposito che oggi è il radioso futuro. Un giorno magari faranno coppia fissa in azzurro, ma domani saranno avversari.
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean sfida Pio, CorFio: “Presente e futuro azzurro, il CT prenderà nota”
Corriere Fiorentino
Kean sfida Pio, CorFio: “Presente e futuro azzurro, il CT prenderà nota”
Moise Kean e Pio Esposito si sfideranno al Franchi con vista Nazionale. Chissà che Gattuso non si orienti così sulle scelte al play-off
I numeri—
Il quotidiano mette a confronto i due giocatori: 9 reti totali per il viola, 8 per l'interista (e ben 6 assist) ma una media migliore (un centro ogni 225' contro 242'). Due prime punte vere, che anche in azzurro possono portare qualità. Chissà che la sfida del Franchi non possa anche orientare le scelte del CT in vista dell'Irlanda del Nord. Intanto c'è il campionato.
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