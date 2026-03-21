Corsport: “Vanoli in sei mosse. Così ha reso la Fiorentina una squadra”

In sei mosse Vanoli ha cambiato in meglio la Fiorentina. L'analisi di come il tecnico abbia riportato il sorriso ai viola.
Fiorentina, finalmente un po' di sorrisi. La squadra di Vanoli - prese anche le sue parole chiare - ad oggi è davvero una squadra degna di questo nome. Tre vittorie di fila non si vedevano da parecchio tempo e testimoniano come i viola siano un gruppo finalmente compatto: 6 punti nella fase cruciale del campionato, +4 sulla zona rossa e quarti di Conference conquistati. Due obiettivi che vanno avanti in parallelo.
Le mosse
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Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilegge le tappe che hanno portato questa squadra ad essere vera: accorgimenti, modifiche, idee, che hanno contribuito a dare un'identità chiara. Nell'ordine: difesa a quattro, Parisi esterno a destra, Fagioli sempre più centrale, recupero di Ranieri, valorizzazione di Solomon, la gestione dei tre attaccanti. Sei punti chiave per rendere il difficile più facile.