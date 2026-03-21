Corsport: “Vanoli in sei mosse. Così ha reso la Fiorentina una squadra”

Effettivamente, il passaggio alla retroguardia a quattro ha migliorato il rendimento dei singoli e del reparto, Parisi e Fagioli protagonisti sono un'intuizione tutta del tecnico, Solomon è stato la chiave di volta per le corsie esterne. Infine Piccoli, Gudmundsson e Kean hanno saputo alternarsi con garanzie maggiori di affidabilità dando qualità in avanti nel momento giusto.