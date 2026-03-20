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La Nazione: “Finalmente la continuità. Stimolata l’acquolina della Conference”

La Nazione: “Finalmente la continuità. Stimolata l’acquolina della Conference” - immagine 1
La Fiorentina pare essere tornata sul pezzo nel momento decisivo della stagione
Redazione VN

Sulle pagine de La NazioneCosimo Zetti analizza la vittoria per 2-1 della Fiorentina contro il Rakow negli ottavi di Conference League.  "Tre di fila, finalmente la continuità" è il titolo del suo articolo. Ecco quanto si legge:

No, non è soltanto il passaggio del turno. E' soprattutto la testa, la dimostrazione che è possibile dare continuità ai risultati e mantenere alte la concentrazione e l'intensità anche per tre partite di fila. Non era praticamente mai accaduto. Ed è un sollievo che finalmente la Fiorentina sia riuscita nell'impresa proprio nel momento decisivo della stagione. In pochi giorni la squadra ha vinto la gara d'andata col Rakow e ha strapazzato la Cremonese, dandoci la sensazione di un salto di qualità a livello mentale che ha stimolato anche l'acquolina della Conference (...). La Fiorentina ha rischiato, è passata in svantaggio, ma ha avuto la forza di reagire e di andare addirittura a vincere nel recupero, proprio come successo nella gara di andata. I cambi di Vanoli sono risultati decisivi e anche questa, come accaduto negli ultimi tempi, è una piccola novità.

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