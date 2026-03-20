La Nazione: “Ecco qual è stata la chiave tattica vincente”

Giampaolo Marchini analizza, sulle pagine de La Nazione, la chiave tattica che ha portato la Fiorentina a vincere per 2-1 la partita di Conference League contro il Rakow valida per il ritorno degli ottavi di Conference League. Se nel primo tempo la squadra viola si è limitata a controllare, nella ripresa, complici anche il gol subìto e i cambi, ha preso campo e fiducia. Entra Gosens e Parisi torna alto a destra con Harrison spostato sulla corsa preferita a piede non invertito (con risultati modesti). La Fiorentina guadagna subito 30 metri, schiacciando i polacchi nella loro metà campo.