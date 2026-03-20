Fiorentina già in campo nel pomeriggio. Sfida jolly contro l’Inter

Non c'è un attimo di pausa. La Fiorentina deve accantonare la Conference League per tornare a pensare al campionato dove domenica sera affronterà l'Inter al Franchi. Come scrive La Nazione, la squadra viola è tornata nella notte a Firenze. Allenamento nel pomeriggio, l'unico prima della rifinitura di domani. I ragazzi di Vanoli cureranno anche qualche aspetto domenica mattina, ma è chiaro che la sfida ai nerazzurri vada a concludere un tour de force significativo con pochi allenamenti e tante partite. Soltanto domani si cominceranno a sciogliere le riserve sulla probabile formazione da opporre all'Inter. Scontata la consueta rotazione tra la coppa e il campionato. Partita sicuramente jolly nella volata della Fiorentina, con molta meno pressione rispetto alla sfida vinta a Cremona. Classico match con poco da perdere e tanto da guadagnare. Ma i tifosi viola ci credono nella speranza di regalarsi una notte magica.