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Repubblica: “Bravo Vanoli con i cambi. Kean l’unica nota stonata”

Kean
I cambi di Vanoli sono stati decisivi ieri sera. Moise Kean non ha preso benissimo la sostituzione
Redazione VN

Ancora una volta la Fiorentina rimonta in Conference League e vola ai quarti, dove troverà il Crystal Palace. Una gara decisa anche dai cambi di Vanoli, come scrive Repubblica, bravo a spostare l'inerzia dopo un brutto primo tempo. Piccoli, Harrison e le folate di Parisi, diventato ormai insostituibile.

L'unica nota stonata della serata è rappresentata da Moise Kean, uscito stizzito dopo il cambio. Il sogno Conference può proseguire, portare un trofeo in un'annata così disastrata, quella del centenario, sarebbe ossigeno puro per l'ambiente.

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