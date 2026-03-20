Ancora una volta la Fiorentina rimonta in Conference League e vola ai quarti, dove troverà il Crystal Palace. Una gara decisa anche dai cambi di Vanoli, come scrive Repubblica, bravo a spostare l'inerzia dopo un brutto primo tempo. Piccoli, Harrison e le folate di Parisi, diventato ormai insostituibile.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Bravo Vanoli con i cambi. Kean l’unica nota stonata”
news viola
Repubblica: “Bravo Vanoli con i cambi. Kean l’unica nota stonata”
I cambi di Vanoli sono stati decisivi ieri sera. Moise Kean non ha preso benissimo la sostituzione
L'unica nota stonata della serata è rappresentata da Moise Kean, uscito stizzito dopo il cambio. Il sogno Conference può proseguire, portare un trofeo in un'annata così disastrata, quella del centenario, sarebbe ossigeno puro per l'ambiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA