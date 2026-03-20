Gazzetta: “Niente ritorno di Lautaro a Firenze, perché rischiarlo?”

Lautaro Martinez non ci sarà contro la Fiorentina. L'Inter non vuole rischiarlo al Franchi

Lautaro Martinez non si vede in campo dalla sfida di andata di Champions contro il Bodo Glimt. Un'assenza pesante per Chivu visto l'impatto dell'argentino, sia tecnico che carismatico. La partita del suo ritorno sembrava essere quella contro la Fiorentina, ma secondo la Gazzetta dello Sport , al Franchi non ci sarà.

Come scrive il quotidiano, al netto della voglia del ragazzo, perchè rischiare il bomber? Dopo la Fiorentina ci sarà la pausa, 15 giorni per rimettere Lautaro al meglio della condizione. Al Franchi quindi ci saranno le altre punte, sempre molto pericolose, come Thuram, Esposito e Bonny.