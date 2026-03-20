"Dalla melatonina alla reazione. La rete subita come cherosene": è il titolo dell'analisi di Stefano Cecchi su La Nazione sulla vittoria della Fiorentina contro il Rakow per 2-1 negli ottavi di Conference League. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi scrive: “Fiorentina, che reazione. La rete subita come cherosene”
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Cecchi scrive: “Fiorentina, che reazione. La rete subita come cherosene”
La Fiorentina ha dimostrato che in Europa se la può ancora giocare
Missione compiuta. E pazienza se c'è stata sofferenza, se no non sarebbe Fiorentina. La squadra viola all'inizio sceglie la variante melatonina nel tentativo di addormentare la partita e per 45 minuti la cosa le riesce. Quel gol subìto a inizio ripresa ha cambiato tutto, facendo paradossalmente emergere il lato bello di questa squadra. Qualche mese fa quel gol l'avrebbe distrutta. Oggi, invece, è stato il cherosene che ha alimentato la rimonta, con un Parisi da applausi (...). Una vittoria ottenuta col carattere che conferma come in Europa la Fiorentina possa ancora giocarsela.
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