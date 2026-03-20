Moviola: male l’arbitro, il Var lo salva in occasione del rigore

CORRIERE DELLO SPORT

Confermato quanto di (non) buono avevamo visto a gennaio, in Panathinaikos-Roma. Non bene lo spagnolo Juan Martínez Munuera, 43 anni, internazionale dal 2013 eppure ancora First category della Uefa, appena due partite in Champions. Come accaduto in Grecia, anche ieri sera ha avuto bisogno del VAR per governare l’unico episodio che gli è capitato in partita, un rigore inventato di sana pianta che per fortuna è stato revocato. L’ex agente della polizia locale di Finestrat (Alicante), attualmente residente a Cordoba, la chiude con 21 falli fischiati e ben 6 cartellini gialli (fino all’81’ ce n’era appena uno).