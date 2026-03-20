Vi proponiamo la moviola di Rakow-Fiorentina 1-2 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.
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Moviola: male l’arbitro, il Var lo salva in occasione del rigore
CORRIERE DELLO SPORT—
Confermato quanto di (non) buono avevamo visto a gennaio, in Panathinaikos-Roma. Non bene lo spagnolo Juan Martínez Munuera, 43 anni, internazionale dal 2013 eppure ancora First category della Uefa, appena due partite in Champions. Come accaduto in Grecia, anche ieri sera ha avuto bisogno del VAR per governare l’unico episodio che gli è capitato in partita, un rigore inventato di sana pianta che per fortuna è stato revocato. L’ex agente della polizia locale di Finestrat (Alicante), attualmente residente a Cordoba, la chiude con 21 falli fischiati e ben 6 cartellini gialli (fino all’81’ ce n’era appena uno).
MAI RIGORE
Brunes parte sul filo del fuorigioco (dovrebbe essere Gosens a tenerlo in gioco), Christensen in uscita non lo sfiora neanche (sembrava appena sul piede destro, ma dalla retroporta è chiaro che non c’è alcun tocco). Munuera fischia il penalty, il VAR Cuadra Fernandez lo richiama ad una obbligatoria OFR: rigore revocato.
NON PUNIBILE
Il Rakow protesta per un presunto fallo di mano di Harrison sul rinvio di Ndour: il pallone lo colpisce sul braccio destro, ma è lungo il corpo, quasi attaccato e soprattutto Harrison è girato di spalle, mai punibile.
VAR: Fernandez 6,5
Per fortuna c’era lui, non ha dovuto faticare per vedere il non rigore su Brunes.
GAZZETTA DELLO SPORT 5.5—
Partita tranquilla fino all'84', quando Munuera assegna un calcio di rigore per il Rakow per il presunto atterramento di Brunes (partito in posizione regolare) da parte di Kristensen in uscita. Ma il cugino di Haaland si tuffa: simulazione chiara e giallo per il giocatore del Rakow dopo che l'arbitro spagnolo vede le immagini al monitor. Poi proteste dei polacchi all'88' per un braccio di Harrison che però era girato: giusto far proseguire.
6 Cabanero (assistente)
6 Prieto (assistente)
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