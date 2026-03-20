Sul Corriere dello SportAlberto Polverosi analizza la vittoria della Fiorentina 2-1 contro il Rakow neli ottavi di Conference League che ha permesso alla squadra viola d'accedere ai quarti dove se la vedrà col Crystal Palace. Riportiamo una parte dell'articolo dal titolo "Una reazione convincente":
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi scrive: “Settimana da ricordare. Al Parco Viola possono respirare”
Corriere dello Sport
Polverosi scrive: “Settimana da ricordare. Al Parco Viola possono respirare”
La Fiorentina ha dimostrato di credere alla Conference League. Ad aprile se la vedrà contro il Crystal Palace
È successo qualcosa di nuovo, diciamo di raro, ieri sera in Polonia anche se non possiamo parlare di miracolo e, per sgombrare il campo da ogni equivoco, la Vergine nera di Czestochowa, dove ha la sede il Rakow, non c’entra niente. C’entra invece la Fiorentina che, come all’andata, ha rimontato i polacchi da 0-1 a 2-1. Per una squadra che in campionato ha perso ventidue punti da situazione di vantaggio è una settimana da ricordare. Settimana in cui ha vinto tre partite di fila, da giovedì a ieri, due volte in Conference e il 4-1 a Cremona, e le ha vinte con pieno merito. Finalmente al Parco Viola possono respirare. Piano, senza spalancare troppo i polmoni, ma un respiro possono farlo. Ci tiene la Fiorentina alla Conference, al di là di ogni discorso e di ogni cautela. E’ chiaro che la partita di domenica sera contro l’Inter conta di più, però anche ieri sera Vanoli ha cominciato con una formazione molto vicina a quella dei titolari. Rispetto all’andata c’erano Fagioli, Dodo e Kean e la loro presenza ha dato più sostanza alla squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA