Domenica sera la Fiorentina affronterà l'Inter al Franchi. Come scrive La Nazione, al momento sono oltre 20.000 gli spettatori attesi sugli spalti. La prevendita è andata bene nel corso della settimana e a questo punto è possibile anche provare a battere il record di presenze stagionali (22.346 a novembre contro la Juventus). Vorrebbe dire essere praticamente al sold out del Franchi.
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Verso Fiorentina-Inter: potrebbe essere battuto il record di tifosi
Per la partita di domenica sera contro l'Inter sono attesi più di 20mila spettatori
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