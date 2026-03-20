Verso Fiorentina-Inter: potrebbe essere battuto il record di tifosi

Domenica sera la Fiorentina affronterà l'Inter al Franchi. Come scrive La Nazione, al momento sono oltre 20.000 gli spettatori attesi sugli spalti. La prevendita è andata bene nel corso della settimana e a questo punto è possibile anche provare a battere il record di presenze stagionali (22.346 a novembre contro la Juventus). Vorrebbe dire essere praticamente al sold out del Franchi.