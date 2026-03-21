Moise Kean non vede l'ora. L'attaccante viola farà di tutto per esserci con l'Inter e la sua smania di giocare si è vista tutta nel giovedì europeo. Sta tutto in quell'episodio che abbiamo raccontato anche noi al momento della sostituzione contro il Rakow, ma senza alcuna polemica. Una reazione che il tecnico Vanoli ha definito positiva, orientata alla grande voglia di aiutare la squadra. L'attaccante ha giocato un'ora in Polonia dando garanzie e anche se non è ancora al 100% ha comunque fornito una prestazione incoraggiante.
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean smania, Corsport: “Vuole esserci sempre, aprile è cruciale”
Corriere dello Sport
Kean smania, Corsport: “Vuole esserci sempre, aprile è cruciale”
Moise Kean ci sarà contro l'Inter ma andrà dosato: non è ancora al 100%. La Fiorentina lo aspetta al top per il mese di aprile.
Mirino Inter—
L'obiettivo, spiega il Corriere dello Sport, è quello di averlo al massimo per il mese di aprile e per il momento più caldo della stagione, ma intanto all'orizzonte c'è l'Inter. Sicuramente il giocatore metterà altri minuti nelle gambe, ma al momento sembra Piccoli il deputato a giocare dal 1'. La staffetta ci sarà e il ballottaggio è in corso, prima di spostarsi poi in azzurro a Coverciano in un'altra missione delicata.
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