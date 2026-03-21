Kean smania, Corsport: “Vuole esserci sempre, aprile è cruciale”

Moise Kean non vede l'ora. L'attaccante viola farà di tutto per esserci con l'Inter e la sua smania di giocare si è vista tutta nel giovedì europeo. Sta tutto in quell'episodio che abbiamo raccontato anche noi al momento della sostituzione contro il Rakow, ma senza alcuna polemica. Una reazione che il tecnico Vanoli ha definito positiva, orientata alla grande voglia di aiutare la squadra. L'attaccante ha giocato un'ora in Polonia dando garanzie e anche se non è ancora al 100% ha comunque fornito una prestazione incoraggiante.