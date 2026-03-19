Kean visibilmente nervoso con Vanoli per il cambio: cosa è successo

Non ha preso benissimo la scelta del cambio Moise Kean. L'attaccante viola, al momento della sostituzione con Piccoli, si è avvicinato al tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, chiedendo spiegazioni e mandandolo più volte a quel paese. L'allenatore gigliato, però, non ha risposto, e dopo averlo abbracciato si è girato come se nulla fosse.