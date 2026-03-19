Non ha preso benissimo la scelta del cambio Moise Kean. L'attaccante viola, al momento della sostituzione con Piccoli, si è avvicinato al tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, chiedendo spiegazioni e mandandolo più volte a quel paese. L'allenatore gigliato, però, non ha risposto, e dopo averlo abbracciato si è girato come se nulla fosse.
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Kean visibilmente nervoso con Vanoli per il cambio: cosa è successo
Lamentele di Moise Kean con il suo allenatore, Paolo Vanoli, al momento del cambio in Conference League contro il Rakow
Sicuramente l'attaccante voleva incidere maggiormente, in una partita che, fino a quel momento, era ferma sull'1-0 del Rakow. Pochi minuti dopo è stato proprio Piccoli a deviare il tiro di Ndour e pareggiare i conti per la Fiorentina. Giova notare che Kean verosimilmente non ha i 90' nelle gambe in quanto reduce dall'infortunio alla tibia patito a Udine a inizio mese.
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