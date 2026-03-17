Rakow-Fiorentina: scelto l’arbitro per il ritorno degli ottavi di Conference

Sarà interamente spagnola la squadra arbitrale designata per Rakow-Fiorentina , ritorno degli ottavi di finale di Conference League in programma giovedì alle 18:45 a Sosnowiec. A dirigere l’incontro sarà Juan Martínez Munuera , affiancato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, con Alejandro Muñiz Ruiz nel ruolo di quarto ufficiale. La squadra arbitrale si completa con la sala VAR, dove opererà Guillermo Cuadra Fernández, supportato da Javier Iglesias Villanueva come AVAR.

Martínez Munuera, 43 anni, è un fischietto di grande esperienza nel panorama iberico, pur non essendo sempre tra i primissimi nomi nelle rotazioni d'élite delle competizioni internazionali. In questa stagione, tra Champions, Europa e Conference League, ha collezionato finora 6 direzioni di gara, nelle quali ha estratto 25 cartellini gialli, 2 rossi e concesso 2 calci di rigore.