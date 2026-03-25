Repubblica: “Riscatti Solomon e Harrison? La Fiorentina ha deciso cosa fare”

Due mesi dopo il mercato invernale, il bilancio della Fiorentina è fatto di luci e ombre, ma con una sensazione condivisa: il meglio deve ancora arrivare. I nuovi acquisti si sono inseriti in un contesto di crescita collettiva, contribuendo al miglioramento di risultati, punti e prestazioni. A livello individuale, però, ciascun giocatore ha ancora margini di sviluppo in vista del finale di stagione, che sarà decisivo.