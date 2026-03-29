La Roma si defila su Fortini. L’obiettivo numero uno è in casa Inter

La Roma mette da parte l'idea Fortini della Fiorentina per rinforzare la fascia sinistra: l'obiettivo, in estate, è un giocatore dell'Inter

Redazione VN 29 marzo - 12:46

La Roma, dopo averci già provato nel mercato di gennaio, cerca un terzino sinistro da aggiungere a una batteria composta da calciatori adattati (Wesley e Rensch, nati e cresciuti a destra), quasi sempre indisponibili (tipo Angeliño) o che non hanno rispettato le attese (Tsimikas).

Così, come scrive il Corriere dello Sport, i radar di Trigoria, che già avevano rintracciato profili come Fortini, Seys e Wolfe, ora sembrano puntare su un altro giocatore che potrebbe veramente far compiere ai giallorossi il salto di qualità in quel ruolo: Carlos Augusto dell’Inter. Esterno esperto (ha 27 anni), abituato a muoversi con una linea a tre alle spalle e in grado pure di spostarsi dietro all’occorrenza, calciatore che nella sua squadra attuale è chiuso dall’inamovibile Dimarco.

Il contratto del brasiliano scade nel 2028 e al momento c’è distanza sul rinnovo. Per l’Inter non è in uscita, ma neppure è incedibile. E la Roma un budget da 15-16 milioni per coprire quel ruolo dovrebbe averlo in cassa, anche se i nerazzurri valuterebbero il calciatore almeno 20.

A Milano cercano con insistenza un centrocampista fisico, di rottura e, perché no, anche di gamba. L’allenatore romeno, allora, aveva un profilo preciso in testa e ce l’ha pure adesso: il romanista Koné, appunto. E da qui può nascere l’intreccio con Augusto.