Repubblica: “Fiorentina, al via il tour de force. E c’è un’opportunità”

La Repubblica scrive oggi sulle sue pagine della corsa salvezza della Fiorentina di Paolo Vanoli. Archiviata l'ultima sosta per le nazionali i viola sono pronti a immergersi in un finale di stagione decisivo e, chissà, utile a legittimare i sogni di gloria in Conference League. Un tour de force di due mesi che da Verona sabato prossimo fino all'ultima partita con l'Atalanta sarà vissuto punto a punto, giornata dopo giornata per mantenere la categoria e chiudere una stagione complicata. Il calendario prevede subito uno scontro diretto da non sbagliare: a Verona, il sabato di Pasqua, contro la penultima in classifica è l'occasione ghiotta per allungare sul Lecce, che riceverà l'Atalanta, e sulla Cremonese, che ospiterà il Bologna, senza scordare il Cagliari, avanti di un punto in classifica e che se la vedrà con il Sassuolo. Dopo Verona, invece, spazio alla doppia sfida di Conference con il Crystal Palace, con l'andata il 9 di aprile a Londra e ritorno la settimana successiva a Firenze. Partite inframezzate in campionato da Fiorentina-Lazio, lunedì 13 aprile al Franchi. Dopo il ritorno con gli inglesi invece, il 20 aprile, altro scontro diretto da cerchiare in rosso: Lecce-Fiorentina varrà un pezzo di salvezza. Poi le ultime cinque giornate: i viola giocheranno in casa con il Sassuolo domenica 26 aprile alle 12.30, faranno visita alla Roma all'Olimpico, ospiteranno il Genoa prima di chiudere con Juventus fuori e Atalanta in casa. Se in Europa, poi, si dovesse passare alle semifinali, il doppio confronto con la vincente di Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar si giocherebbe il 30 aprile e il 7 maggio, a cavallo della partita con la Roma, con l'andata in trasferta e il ritorno a Firenze, mentre l'eventuale finale sarebbe mercoledì 27 maggio, a campionato finito e a riposo, come tutti sperano, con la salvezza in tasca. A incidere nella corsa salvezza conterà l'atteggiamento dei viola, finalmente calati nella parte di chi deve lottare per evitare la retrocessione, ma anche la qualità tecnica di un gruppo con tanti valori.