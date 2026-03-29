Kean: dopo l’azzurro, devi bissare in viola. E G. Commisso incita la squadra

La Repubblica scrive oggi di Moise Kean e dei tifosi presenti ieri al Viola Park per caricare i gigliati in vista del finale di stagione. Come scrive il quotidiano, l'attaccante della Fiorentina, trascinatore della Nazionale, deve essere pronto adesso a bissare nella Fiorentina i gol pesanti in azzurro per toccare la doppia cifra solare con i viola e regalare il prima possibile la salvezza. Ieri intanto grande entusiasmo per l'allenamento a porte aperte. Tanti tifosi hanno applaudito Vanoli e i suoi ragazzi al Viola Park, stringendosi intorno alla squadra e incitando il gruppo: "Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra. Questo entusiasmo e questa energia saranno fondamentali per la fase finale della nostra stagione. Forza Viola" - ha commentato dall'America il presidente Giuseppe B. Commisso. Unica nota stonata l'infortunio di Dodo, uscito anzitempo dalla seduta e da valutare nei prossimi giorni.