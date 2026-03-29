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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi: “In squadra 3 sottovalutati. Fagioli si è preso le sue responsabilità”

Corriere dello Sport

Parisi: “In squadra 3 sottovalutati. Fagioli si è preso le sue responsabilità”

Fagioli
Parsi e i suoi compagni
Redazione VN

Fabiano Parisi ha parlato anche dei suoi compagnie il momento che stanno attraversa. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport su Ranieri, Fagioli ma non solo:

Chi è sottovalutato? Penso a Mandragora centrocampista che fa tanti gol, ma anche a Ndour. E poi dico Ranieri, che è stato fuori per un periodo: bravissimo a rimanere concentrato».

 

OBIETIVI

Che la Fiorentina è portabandiera del calcio tricolore, club che crede nei giovani italiani e contribuisce in maniera tangibile al rilancio del nostro calcio. La salvezza è l'obiettivo da raggiungere senza se e senza ma. La Conference è competizione europea, va onorata cercando di andare avanti il più possibile e ci proviamo. Il centenario è traguardo prestigioso per società e città; far parte della squadra dei 100 anni è una grandissima soddisfazione

 

FAGIOLI

—  

Lui ha contributo tantissimo alla nostra crescita, perché ha qualità e nei momenti di difficoltà sono i calciatori come lui che possono fare la differenza. Si è preso le sue responsabilità

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