Fabiano Parisi ha parlato anche dei suoi compagnie il momento che stanno attraversa. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport su Ranieri, Fagioli ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi: “In squadra 3 sottovalutati. Fagioli si è preso le sue responsabilità”
Corriere dello Sport
Parisi: “In squadra 3 sottovalutati. Fagioli si è preso le sue responsabilità”
Parsi e i suoi compagni
Chi è sottovalutato? Penso a Mandragora centrocampista che fa tanti gol, ma anche a Ndour. E poi dico Ranieri, che è stato fuori per un periodo: bravissimo a rimanere concentrato».
OBIETIVI
Che la Fiorentina è portabandiera del calcio tricolore, club che crede nei giovani italiani e contribuisce in maniera tangibile al rilancio del nostro calcio. La salvezza è l'obiettivo da raggiungere senza se e senza ma. La Conference è competizione europea, va onorata cercando di andare avanti il più possibile e ci proviamo. Il centenario è traguardo prestigioso per società e città; far parte della squadra dei 100 anni è una grandissima soddisfazione
FAGIOLI—
Lui ha contributo tantissimo alla nostra crescita, perché ha qualità e nei momenti di difficoltà sono i calciatori come lui che possono fare la differenza. Si è preso le sue responsabilità
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