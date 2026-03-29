Il Secolo XIX: “Anche la Fiorentina su Mascardi, giovane portiere dello Spezia”

Come scrive Il Secolo XIX, al termine della stagione ci sarà un incontro tra il club aquilotto e l'entourage del giocatore, capitanato dall'agente Giuffredi.

Attualmente, il contratto di Mascardi è in scadenza nel 2028, ma su di lui ci sarebbero tre club di Serie A: Fiorentina, Napoli e Roma, che già nei mesi scorsi avevano fatto più di un sondaggio.