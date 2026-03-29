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Il Secolo XIX: “Anche la Fiorentina su Mascardi, giovane portiere dello Spezia”

Mascardi
Fiorentina e altre due big di Serie A sulle tracce del giovane portiere classe 2006 dello Spezia, Diego Mascardi
Redazione VN

Diego Mascardi, giovane portiere classe 2006 di proprietà dello Spezia, ha lasciato in questi giorni i compagni aquilotti a Follo per aggregarsi al ritiro dell'Italia Under 21 per prendere il posto dell'infortunato Motta, secondo portiere della Lazio.

Come scrive Il Secolo XIX, al termine della stagione ci sarà un incontro tra il club aquilotto e l'entourage del giocatore, capitanato dall'agente Giuffredi.

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Attualmente, il contratto di Mascardi è in scadenza nel 2028, ma su di lui ci sarebbero tre club di Serie A: Fiorentina, Napoli e Roma, che già nei mesi scorsi avevano fatto più di un sondaggio.

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