Diego Mascardi, giovane portiere classe 2006 di proprietà dello Spezia, ha lasciato in questi giorni i compagni aquilotti a Follo per aggregarsi al ritiro dell'Italia Under 21 per prendere il posto dell'infortunato Motta, secondo portiere della Lazio.
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Il Secolo XIX: “Anche la Fiorentina su Mascardi, giovane portiere dello Spezia”
Fiorentina e altre due big di Serie A sulle tracce del giovane portiere classe 2006 dello Spezia, Diego Mascardi
Come scrive Il Secolo XIX, al termine della stagione ci sarà un incontro tra il club aquilotto e l'entourage del giocatore, capitanato dall'agente Giuffredi.
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Attualmente, il contratto di Mascardi è in scadenza nel 2028, ma su di lui ci sarebbero tre club di Serie A: Fiorentina, Napoli e Roma, che già nei mesi scorsi avevano fatto più di un sondaggio.
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