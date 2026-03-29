Fabiano Parisi, al Corriere dello Sport, è tornato a parlare del caso di simulazione che l'ha visto protagonista in Como-Fiorentina. Il terzino ex Empoli ha parlato, in modo maturo, del tema e delle critiche nei suoi confronti:
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VIOLA NEWS news viola stampa Parisi: “Simulazione a Como? Non sono stato d’esempio, ma i social amplificano”
Corriere dello Sport
Parisi: “Simulazione a Como? Non sono stato d’esempio, ma i social amplificano”
Parisi sul caso simulazione a Como
Vittoria fondamentale, perché affrontavamo una squadra forte e pochissime squadre hanno fatto punti al Sinigaglia. Il caso della mia simulazione? Episodi del genere nel calcio ci sono tutte le domeniche, poi ovviamente i social amplificano, ma io penso a giocare e a concentrarmi sul presente. Comunque non sono stato d’esempio e mi è servito di lezione
FIORENTINA-UDINESE—
Abbiamo fatto una settimana di ritiro per una partita che si doveva vincere e basta. L'espulsione di Okoye ci ha facilitato il compito, ma siamo stati bravi a fare quello che ci eravamo ripromessi. Quella è stata la partita della svolta
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