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Parisi: “Io pagato 10mln? Sono stati spesi bene. Contratto? Dico la mia sul futuro”

Parisi: “Io pagato 10mln? Sono stati spesi bene. Contratto? Dico la mia sul futuro” - immagine 1
"Stiamo pensando anche di sposarci qui, a prescindere da quello che mi riserverà la carriera, perché a Firenze mi trovo benissimo"
Redazione VN

Fabiano Parisi, intervistato anche al Corriere dello Sport, ha parlato del suo futuro alla Fiorentina. Dal costo del cartellino alle mosse dopo il contratto viola, in scadenza nel 2029:

Pagato 10 milioni? Sì, la Fiorentina li ha spesi bene. Fin dal primo giorno sono felice di essere in un club così importante, di far parte di questa famiglia

FUTURO

—  

Ho rinnovato la scorsa estate fino al 2029, ma mettendo insieme le ambizioni mie con quelle della società posso guardare avanti per un futuro comune ancora più lungo

FIRENZE

Appena posso con la mia ragazza Beatrice viviamo il centro della città alla ricerca di angoli e posti sempre nuovi. Stiamo pensando anche di sposarci qui, a prescindere da quello che mi riserverà la carriera, perché a Firenze mi trovo benissimo. Posti preferiti? Piazzale Michelangelo e Fiesole. A tanta bellezza non ci si abitua davvero mai

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