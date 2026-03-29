Parisi: “Mi serviva uno come Vanoli. Cambio ruolo? Ecco cosa mi ha detto”

"Vanoli? Lo ringrazierò per l'opportunità e la fiducia. In una fase di crescita della mia carriera mi serviva un allenatore come lui"

L'uomo del momento in casa Fiorentina, dopo Moise Kean ovviamente, è Fabiano Parisi. L'ex Empoli ha trovato la svolta in questa travagliata stagione, sopratutto dopo la decisione di Paolo Vanoli di cambiargli ruolo. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha commentato così questo cambiamento tattico: