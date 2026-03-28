Vanoli: “Cinque mesi intensi. Vincere la Conference? Dobbiamo crederci”

"La Conference è un sogno, vogliamo fare un regalo al presidente. Ma restiamo concentrati sulla salvezza". Paolo Vanoli fa il punto sul rush finale della Fiorentina

Redazione VN 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:37)

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha tracciato un bilancio del suo percorso in viola ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore ha analizzato la crescita del gruppo e le ambizioni europee, senza dimenticare l'obiettivo primario in campionato:

"Sono stati cinque mesi estremamente intensi, durante i quali abbiamo dovuto superare numerose peripezie. Ora siamo totalmente proiettati su questo rush finale. Nei momenti più bui siamo stati capaci di rialzarci, crescere e, soprattutto, avere fiducia nelle nostre potenzialità. Adesso però arriva la fase cruciale, la più determinante."

L'ambizione Conference League — "Se questa Fiorentina può alzare la coppa? Non so dire se riusciremo a vincerla, ma ripeto sempre ai ragazzi che dobbiamo credere in tutto ciò che facciamo. È un sogno che vogliamo alimentare con forza. Teniamo moltissimo a questa competizione e il gruppo è stato formidabile nel coltivare questa ambizione. Speriamo di poter fare un grande regalo al nostro presidente."