Baldini: “Col Verona mi accontento del pari. Il Crystal Palace è favorito sui viola”

L'opinione del noto giornalista, Enzo Baldini sulla Fiorentina

Alessio Vannini 28 marzo - 19:24

Enzo Baldini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Solomon è il miglior acquisto del mercato di gennaio e io lo riscatterei senz'altro. Dodò in quest'ultimo mese è stato un valore aggiunto e il suo infortunio potrebbe pesare molto: vedremo quali soluzioni troverà Vanoli per sostituirlo."

Kean? — "Non ha ripetuto i numeri della scorsa stagione. Il cambio di gioco non lo ha favorito, ma credo che resti ancora un valore aggiunto per questa squadra. Con la Nazionale l'ho visto bene e penso che sarà determinante per la salvezza viola."

La trasferta di Verona e la voglia di rivincita — "La squadra è ancora in corsa per la Conference, ma intanto pensiamo al campionato: a Verona prenderei anche un pareggio, pur di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Dobbiamo prenderci la rivincita, sul piano della prestazione, della partita d'andata: in quella gara non c'era nulla della Fiorentina, mancava persino la società. Era una nave senza comandante."

Il pronostico europeo — "Crystal Palace? Per me partono in vantaggio gli inglesi, direi 60%-40%. Sono più allenati e lo abbiamo visto con l'impatto di Solomon e Harrison: in Italia anche i giocatori meno dotati tecnicamente riescono a fare bene grazie alla condizione atletica."