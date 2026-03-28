Poesio: “Vanoli? Vorrei vederlo meno teso. Su Kean non dividiamoci”

Moise Kean

"La sfida con la Bosnia di Dzeko è molto curiosa: entrambi sono i trascinatori delle proprie nazionali. Kean è forte, poi sappiamo che possono esserci delle annate più complicate. L'ex Juventus ha affrontato una stagione difficile perché doveva confermarsi, ma le sue qualità sono evidenti. Quando sta bene fa reparto da solo; ha una potenza e una facilità di calcio che in Italia hanno in pochi. È il giocatore più forte della Fiorentina, il problema è riuscire a innescarlo a dovere. Spero che in questo finale di stagione possiamo vederlo come l'anno scorso. Eviterei di dividersi tra chi vorrebbe cederlo e chi tenerlo: dovremmo essere tutti dalla parte della permanenza, poi decideranno loro."