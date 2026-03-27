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La Bosnia batte il Galles e l’Italia esulta: ma dalla patria di Dzeko non apprezzano

La Bosnia batte il Galles e l’Italia esulta: ma dalla patria di Dzeko non apprezzano - immagine 1
Così l'ex difensore Zukanovic: "Se sono contenti di giocare contro di noi, si sbagliano"
Redazione VN

"Ho visto il video, penso che possa darci soltanto più carica. Se sono più felici di giocare contro di noi invece che con il Galles, si sbagliano": così l'ex difensore della Nazionale bosniaca, Ervin Zukanovic, parlando a tuttomercatoweb.com, commenta il video che sta circolando in queste ore trasmesso dalla Rai ed in cui si vedono alcuni giocatori (Dimarco e Vicario in particolare) e componenti dello staff azzurro esultare dopo la vittoria ai rigori della selezione guidata da capitan Dzeko.

L'ex calciatore bosniaco, che in Italia abbiamo conosciuto con le maglie di Roma, Genoa, Atalanta, Sampdoria e Spal, non ha preso bene quelle scene, e come lui tanti altri esponenti del movimento calcistico del suo Paese. "Non sarà una partita facile per l'Italia, dovranno giocare in casa nostra.Dzeko? E' il nostro trascinatore ed anche a quarant'anni per noi è fondamentale, è un vero bomber", dice Zukanovic dell'ex attaccante della Fiorentina.

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