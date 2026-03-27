"Ho visto il video, penso che possa darci soltanto più carica. Se sono più felici di giocare contro di noi invece che con il Galles, si sbagliano": così l'ex difensore della Nazionale bosniaca, Ervin Zukanovic, parlando a tuttomercatoweb.com, commenta il video che sta circolando in queste ore trasmesso dalla Rai ed in cui si vedono alcuni giocatori (Dimarco e Vicario in particolare) e componenti dello staff azzurro esultare dopo la vittoria ai rigori della selezione guidata da capitan Dzeko.
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VIOLA NEWS nazionali La Bosnia batte il Galles e l’Italia esulta: ma dalla patria di Dzeko non apprezzano
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La Bosnia batte il Galles e l’Italia esulta: ma dalla patria di Dzeko non apprezzano
Così l'ex difensore Zukanovic: "Se sono contenti di giocare contro di noi, si sbagliano"
L'ex calciatore bosniaco, che in Italia abbiamo conosciuto con le maglie di Roma, Genoa, Atalanta, Sampdoria e Spal, non ha preso bene quelle scene, e come lui tanti altri esponenti del movimento calcistico del suo Paese. "Non sarà una partita facile per l'Italia, dovranno giocare in casa nostra.Dzeko? E' il nostro trascinatore ed anche a quarant'anni per noi è fondamentale, è un vero bomber", dice Zukanovic dell'ex attaccante della Fiorentina.
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