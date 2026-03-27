Venezuela, Balbo titolare in amichevole: seconda presenza in Nazionale maggiore

E' appena termina l'amichevole tra Venezuela e Trinidad e Tobago, con la squadra allenata da Oswaldo Vizcarrondo alla vittoria per 4-1. Tra i titolari del Venezuela spicca Luis Balbo, terzino della Fiorentina. Per lui si tratta della seconda presenza in Nazionale maggiore. Per lui 78' minuti giocati fino a quando è uscito lasciando il posto a Teo Quintero. La formazione iniziale: