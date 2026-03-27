E' appena termina l'amichevole tra Venezuela e Trinidad e Tobago, con la squadra allenata da Oswaldo Vizcarrondo alla vittoria per 4-1. Tra i titolari del Venezuela spicca Luis Balbo, terzino della Fiorentina. Per lui si tratta della seconda presenza in Nazionale maggiore. Per lui 78' minuti giocati fino a quando è uscito lasciando il posto a Teo Quintero. La formazione iniziale:
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VIOLA NEWS nazionali Venezuela, Balbo titolare in amichevole: seconda presenza in Nazionale maggiore
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Venezuela, Balbo titolare in amichevole: seconda presenza in Nazionale maggiore
Seconda presenza di Luis Balbo con il suo Venezuela
Venezuela (4-4-2): Varela; Aramburu, Araujo, Osio, Balbo; Alfonzo, Gonzalez, Yriarte, Mendoza; Lamadrid, Marques.
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