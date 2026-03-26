Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21, ha parlato nel post partita della sfida vinta dai suoi azzurrini contro la Macedonia del Nord:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Baldini: “Non chiedo risultati. Ndour di un livello importante, non deve porsi limiti”
nazionali
Baldini: “Non chiedo risultati. Ndour di un livello importante, non deve porsi limiti”
Le parole di Silvio Baldini nel post partita di Italia-Macedonia del Nord Under 21
Loro si divertono a vivere il ritiro della Nazionale. Vedi Camarda, infortunato, che ieri è venuto con noi. Ogni partita ha i suoi tempi, nel primo tempo potevamo fare meglio. Ma loro sono coscienti di questo, basta dirgli di essere convinti, bastano tre parole. Io non gli chiedo il risultato, ma la prestazione. La faccia la metto io, loro devono stare tranquilli. Gli allenatori hanno fatto crescere questi ragazzi, hanno basi importanti, quando vengono in Nazionale si vede.
Svezia—
Martedì avremo una gara di un livello diverso. Ma sono più fiducioso a giocare con squadre più brave perché i ragazzi trovano un'espressione migliore. A Polonia abbiamo fatto una bellissima partita.
Ndour—
E' un ragazzo in gamba, ci tiene a migliorarsi e l'ha dimostrato. Ogni partita che gioca fa gol, è arrivato a un livello importante. Non deve mettersi limiti, ci si migliora sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA