La Nazionale Under 21 è pronta. Contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima partita delle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26esima edizione dell’Europeo. Servirà una vittoria per proseguire in un cammino che vede l’Italia inseguire la Polonia (3 i punti di distacco, dovuti alla sconfitta di Stettino nello scontro diretto), unica del girone ancora a punteggio pieno. I viola Comuzzo e Ndour sono titolari rispettivamente in difesa e a centrocampo, a destra ecco l'ex giovanili viola Costantino Favasuli, oggi al Catanzaro.
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VIOLA NEWS nazionali Italia U21: Ndour subito a segno vs Macedonia del Nord. Che momento!
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Italia U21: Ndour subito a segno vs Macedonia del Nord. Che momento!
I due viola cercano fiducia nella gara di oggi
Al 4' subito in gol Ndour, in campo con la maglia numero 10: cross dalla sinistra e colpo di testa perentorio della mezzala viola che da centro area segna con un inserimento perfetto!
Il tabellino—
ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 1-0
MARCATORI: 4' Ndour
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Ndour; Cherubini, Ekhator, Koleosho. CT: Baldini.
MACEDONIA DEL NORD U21 (4-3-3): Ljupche; Arizankovski, Melici, Djekov, Hamza; Maslarov, Angelov; Danev, Durakov, Trajkov; Gashtarov. CT: Stanic.
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