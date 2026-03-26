Italia U21: Ndour subito a segno vs Macedonia del Nord. Che momento!

La Nazionale Under 21 è pronta. Contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima partita delle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26esima edizione dell’Europeo. Servirà una vittoria per proseguire in un cammino che vede l’Italia inseguire la Polonia (3 i punti di distacco, dovuti alla sconfitta di Stettino nello scontro diretto), unica del girone ancora a punteggio pieno. I viola Comuzzo e Ndour sono titolari rispettivamente in difesa e a centrocampo, a destra ecco l'ex giovanili viola Costantino Favasuli, oggi al Catanzaro.